Coronavirus Juventus, Higuain lascia la quarantena

Coronavirus Juventus quarantena Higuain | Gonzalo Higuain ha lasciato l’isolamento per tornare in Argentina. L’attaccante della Juventus nella notte si è presentato all’aeroporto di Caselle, dove lo attendeva un jet privato, con una certificazione medica che dichiarava la sua non positività al coronavirus. Lo si apprende da fonti vicine al club bianconero. La motivazione riguarderebbe le condizioni di salute della madre Nancy. La società era informata delle intenzioni dell’attaccante. Al momento non si conosce la data del possibile rientro, che in ogni caso sarà legata alla ripresa dell’attività. A Torino, il ‘Pipita’ stava osservando un regime di quarantena a causa dei due casi registrati nella Juventus.

Lasciano la quarantena anche Khedira e Pjanic

Oltre a Gonzalo Higuain, tornato in Argentina per stare vicino alla madre, anche altri due giocatori della Juventus, Sami Khedira e Miralem Pjanic, hanno lasciato l’isolamento stabilito dalla società dopo la notizia della positività di Daniele Rugani per ricongiungersi alle loro famiglie. Entrambi sono risultati negativi al coronavirus. Lo si apprende da fonti vicine al club bianconero, che era a conoscenza dei movimenti dei suoi calciatori.