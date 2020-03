Coronavirus Juventus, parla Rugani

Coronavirus Juventus Rugani | Daniele Rugani è tornato a parlare dal giorno in cui aveva rivelato di essere positivo al covid19. Lo ha fatto dalla sua stanza di albergo al J-Hotel, dove è in quarantena da solo. Poche parole nel corso della trasmissione ‘A casa con la Juve’, un format del canale televisivo della società bianconera. Un video collegamento, ovviamente, per rasserenare i suoi sostenitori e per lanciare un messaggio a chi è fuori, ‘libero cittadino’ senza vincoli: “Sto bene e desidero tranquillizzare tutti. Io non ho mai avuto i sintomi che si sentono in giro, per questo mi ritengo una persona fortunata”. Rugani, però, ha trascorso momenti terribili, in particolare nei primi giorni: “Subito è stato una botta perché sono stato il primo contagiato del nostro ambiente, ma spero sia servito a sensibilizzare tutti – ha aggiunto – In particolare modo chi non aveva capito quanto sia grande questo problema”.

Le fine del tunnel

Rugani sta scorgendo la fine del tunnel, anche se la prudenza è d’obbligo in questa situazione. Il racconto dei primi giorni post-positività è stato toccante: “Ripeto, una bella botta al morale. Mi hanno scritto in tantissimi, tutti preoccupati. Li ho rasserenati e li rassereno, il boom mediatico è stato comunque forte. Sono convinto che supererò, anzi supereremo che questa e ne usciremo ancora più forti di prima”. Giornate lunghissime, trascorse nella camera di albergo, con l’ansia di mettersi tutto alle spalle : “Cosa faccio? Ho praticamente esaurito tutta la scelta di Netflix, suggerisco il film ‘Contrattempo’. E poi sto leggendo molto, l’ultimo libro è Harry Potter in inglese”, ha raccontato. La quarantena, naturalmente, non riguarda solo Rugani ma tutti i giocatori della Juventus. E include anche la compagna Michela Persico, risultata positiva al Covid-19 ma asintomatica (“ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene”, ha scritto la conduttrice tv su Instagram). Attualmente sono 121 i bianconeri (presidente, dirigenti, funzionari, impiegati, magazzinieri) a essere soggetti a controlli e a tampone preventivo, proprio per poter scongiurare eventuali contagi. La ripresa degli allenamenti appare comunque ancora lontana.