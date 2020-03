Coronavirus: Le decisioni della Lega Calcio. Date ed ipotesi

Le decisioni della Lega Calcio in conference call

Coronavirus: Le decisioni della Lega Calcio | In un clima surreale si inseguono le ipotesi su cosa ne sarà dell’attuale campionato di serie A. A decidere le modalità e le soluzioni che si dovranno attuare è ovviamente la Lega Calcio. In ottemperanza con le misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus si è stabilito che le riunioni previste per il 12 ed il 16 Marzo si svolgeranno in Conference Call. Lo ha comunicato la Lega stessa con l’obiettivo di evitare assemblamenti di giornalisti ed operatori sotto la propria sede.

Al termine delle due riunioni verrà diffusa una nota stampa con le decisioni della Lega Calcio.

Le varie ipotesi

Sono quattro i possibili scenari che si profilano all’orizzonte anche se in una forma molto embrionale:

Recupero delle partite oltre il 24 Maggio – L’ipotesi sarà viabile soltanto nel caso in cui la situazione tornerà alla normalità dopo il 3 Aprile I playoff – Possibilità emersa nel consiglio federale straordinario di oggi a Roma Non assegnazione del titolo per questo campionato Assegnazione del titolo in base alla classifica attuale

Tutti i vari scenari saranno altamente influenzati dall’eventuale slittamento degli Europei al 2021. Lo stesso Ghirelli ha puntualizzato che ogni decisione sarà comunque presa entro il 23 Marzo. Non resta dunque che aspettare.