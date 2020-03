Serie A, Gravina lancia l’ipotesi playoff per lo Scudetto

Serie A Playoff Scudetto | Scudetto assegnato con i playoff e retrocessioni decise dai playout. E’ questa la proposta lanciata dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in caso di mancata conclusione del campionato di Serie A a causa dell’emergenza coronavirus. E’ quanto emerso dopo il Consiglio federale straordinario convocato oggi a Roma, a cui hanno preso parte in conference call i consiglieri: Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Frascà e Franchi per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno e Gama per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici; il presidente dell’AIA Nicchi; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente del Settore Tecnico Albertini; il segretario generale Brunelli; la presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani; il membro UEFA nel Consiglio della FIFA Christillin; presidente ECA e membro Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli. Invitato, in qualità di uditore, il presidente dell’AIAC Ulivieri. Gli unici in sede erano Gravina, Lotito e Ghirelli. “Anche se con tristezza per i nostri tifosi, il calcio con responsabilità si è allineato ai principi di tutela della salute, nel rispetto delle ordinanze emanate dalle nostre autorità”, ha detto Gravina in video messaggio al termine del Consiglio Federale che ha sancito lo stop ai campionati di calcio professionistici fino al 3 aprile, come da Dpcm del 9 marzo scorso. “L’auspicio, e quindi anche l’augurio di una soluzione di questo grave problema che sta colpendo il nostro paese, è che si possa riprendere il campionato in tempi rapidi”, ha aggiunto. “Se il 3 aprile si potrà riprendere a giocare, sono state previste delle finestre per il recupero di queste giornate. Sempre seguendo il rispetto e l’equilibrio della competizione sportiva con lo slittamento del calendario” fino al 31 maggio, ha spiegato Gravina.

Playoff per lo Scudetto, Playout per la retrocessione

Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del prossimo 23 marzo. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B. “La non assegnazione del titolo sarebbe una mortificazione della competizione sportiva”, ha dichiarato ancora Gravina. “I playoff sono una formula che mi sono permesso di lanciare, sotto il profilo del rispetto del valore della competizione sportiva”, ha aggiunto. Gravina ha spiegato che si tratterebbe di una mini competizione con “le prime quattro classificate nei play off e le ultime quattro ai play out”.