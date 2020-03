Coronavirus, cancellata la MotoGp in Qatar. In gara solo Moto2 e Moto3

Coronavirus, cancellata la MotoGp in Qatar

Coronavirus Motogp Qatar | Il coronavirus colpisce anche la MotoGp. Il gran debutto della stagione 2020 in programma il prossimo weekend a Losail slitta a causa delle restrizioni imposte in Qatar nei confronti degli italiani, che in virtù del “ruolo fondamentale” (basti pensare ad Aprilia e Ducati e a piloti come Andrea Dovizioso e Valentino Rossi) che giocano nel paddock ha portato Fim, Irta e Dorna a prendere questa decisione a una settimana esatta dalla prima gara. A partire dal 1 marzo infatti tutti i passeggeri diretti a Doha partiti dall’Italia o che sono stati nel nostro paese nelle ultime due settimane verranno portati direttamente in quarantena per almeno 14 giorni. Presa di posizione che ha spinto alla cancellazione del Gran Premio per quanto riguarda la classe regina “vista la diffusione del coronavirus” a causa del quale “il Qatar ha aumentato le restrizioni per i viaggiatori che provengono dai paesi più colpiti dal virus, tra cui l’Italia”, si legge nella nota di Fim, Dorna e IRTA.

In Qatar gare solo di Moto2 e Moto3

Sono salvi invece Moto2 e Moto3: team, staff e pilosi si trovano già a Losail per i test pre stagionali e non hanno questo tipo di problema. Le due gare verranno disputate regolarmente con prove libere da venerdì 6 marzo e gara domenica 8. A rischio anche il successivo Gran Premio di Thailandia, secondo appuntamento della stagione in calendario il 22 marzo. Per veder sfrecciare Marc Marquez e soci potrebbe esser necessario attendere quindi il primo weekend di aprile, quando è previsto il Gp degli Stati Uniti ad Austin. Resta in bilico anche la regolare partenza dell’altro circus dei motori, quello della Formula 1. Il debutto è in programma a metà marzo in Australia, altro paese che ha attuato una politica di forti limitazioni all’ingresso in paese. La possibilità che arrivi un altro stop anche alle quattro ruote è più che concreta.