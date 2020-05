Coronavirus Premier League, 6 calciatori positivi

La Premier League ha reso noto che sei giocatori di tre squadre diverse sono risultati positivi per il coronavirus dopo il primo round di controlli. Domenica e lunedì sono stati condotti test su 748 giocatori e sul personale dei club in vista della ripresa degli allenamenti in piccoli gruppi da martedì. La Lega inglese non ha rivelato i nomi dei giocatori che sono risultati positive, che ora devono auto isolarsi per sette giorni.