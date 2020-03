Coronavirus, crollo delle scommesse

Coronavirus Scommesse | Il coronavirus ha causato un calo verticale delle scommesse, con lo sport europeo che chiude i battenti e lo stop alle agenzie. Resistono i corner nelle tabaccherie e il gioco online, ma gli eventi sui quali giocare sono sempre meno e sempre piu’ periferici. Ne segue una significativa perdita di gettito erariale. Secondo una stima Agipronews, il volume di affari del gioco sul territorio (quindi non considerando l’online) e’ calato dell’80%.

La perdita per le Casse dello Stato

Considerato che lo scorso anno il settore delle scommesse in agenzia e nei corner ha versato all’erario 195 milioni, vale a dire circa 500 mila euro al giorno per le casse dello Stato, in questo periodo non potra’ garantirne piu’ di centomila al giorno, con un mancato gettito erariale quotidiano di 400 mila euro, corrispondente a 10 milioni nell’arco dei 25 giorni di stop designati.