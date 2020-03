Coronavirus Volley, SuperLega a porte chiuse fino al 3 aprile: tutti i dettagli

Coronavirus Volley, SuperLega, A2 e A3 a porte chiuse fino al 3 aprile

Coronavirus Volley Superlega porte chiuse | Alla luce del decreto legge emesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere l’emergenza Coronavirus, la SuperLega, la Serie A2 e la Serie A3 disputeranno tutte le gare a porte chiuse fino al 3 aprile 2020. Lo comunica la Lega Volley in un comunicato stampa. Diversi big match saranno interessati da questo provvedimento. Segnaliamo in particolare i match del PalaBarton di Perugia di domenica 15 marzo Sir Safety Conad Perugia-Cucine Lube Civitanova, quello del PalaPanini di Modena di domenica 22 marzo Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia e quello, sempre del PalaBarton di Perugia di domenica 29 marzo tra Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino.

Ripianificazione Play Off e Campionati Giovanili

Nella stessa nota si segnala che il recupero dell’8° Giornata della Serie A2 Credem Banca in programma il 1 marzo sarà disputato al termine della Regular Season, il 29 marzo. La decisione è arrivata dopo la riunione odierna della Consulta di Serie A2. La decisione di disputare il recupero dell’ottava giornata a domenica 29 marzo determina la conseguente ripianificazione del calendario dei Play Off e dell’eventuale Play Out. La Lega Pallavolo Serie A, infine, prendendo atto del comunicato inviato dalla FIPAV in riferimento alla situazione sanitaria italiana, comunica la sospensione di tutte le gare di Boy League e Junior League in programma fino al 15 marzo compreso.