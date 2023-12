In vista della sfida Cosenza-Ternana di domani, gli umbri hanno svolto stamani una rifinitura del proprio lavoro. Per la quindicesima partita del campionato di Serie B, si scenderà in campo alle 14.00 allo stadio San Vito-Marulla. Alla vigilia del match, il tecnico rossoverde Roberto Breda, secondoTuttomercatoweb.com, ha rilasciato queste dichiarazioni dinanzi ai microfoni: “Capuano è recupero e convocato, Dionisi lo stessi, mentre Viviani che ha problemi alla schiena e Favilli ancora no: è una stupidaggine ma per il suo storico bisogna stare attenti anche alle sfumature, è più una questione di precauzione. Qualche giorno poi vedremo”.

L’allenatore della Ternana ha poi concluso parlando della rosa che sfiderà il Cosenza: “Alternative allo squalificato Corrado? Ci sono Celli e Favasuli. Convoco Garau e Dalla Salandra, quest’ultimo è della Primavera ma si allena con noi da qualche settimana”.

Cosenza-Ternana | Le probabili formazioni

In occasione della partita Cosenza-Ternana della quindicesima partita di Serie B, si scenderà in campo alle 14.00 allo stadio San Vito-Marulla. Le probabili formazioni sono le seguenti:

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Canotto, Tutino, Florenzi; Forte.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Labojko, de Boer, Celli; Falletti; Raimondo, Dionisi.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.