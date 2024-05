Cremonese-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo il venezia, questa sera Cremonese e Catanzaro si contendono l’accesso alla finale Playoff di Serie B. Lo Stadio Zini di Cremona sarà diviso a metà nel tifo, circa 6000 saranno infatti i tifosi giallorossi che hanno acquistato i biglietti in ogni ordine di posto. Il 2-2 della partita di andata tiene in gioco entrambe le squadre, Stroppa riproporrà in avanti Ciofani titolare, mentre Vivarini dovrebbe affidarsi alla coppia Biasci-Iemmello.

Le probabili formazioni

Cremonese (3-4-1-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Vazquez; Ciofani, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

DOVE VEDERLA IN TV

Cremonese-Catanzaro è possibile vederla su DAZN, è possibile seguire il match anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251, oltre che su App NOWTV.