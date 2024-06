Cristante: “Albania squadra forte ma non possiamo permetterci passi falsi”

Intervistato ai canali ufficiali della UEFA, Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale ha parlato in vista del match di sabato: “L’Albania è una squadra forte, come lo sono tutte in Europa. Sono difficili da affrontare, hanno tanti calciatori che giocano con noi e contro di noi in campionato. Sicuramente ci conoscono bene, sanno come affrontarci e forse questa è la più grossa insidia. Però sappiamo che se diamo il 100% e restiamo concentrati sull’obiettivo, possiamo vincere. Partire bene diventa ancora più importante in un girone così”.

Cristante: “Le prossime due partite saranno fondamentali”

E poi ancora: “Tutte le partite diventano fondamentali: Spagna e Croazia in questi anni hanno dimostrato di essere grandi squadre, ma l’abbiamo dimostrato anche noi. Come è tosto per noi, è tosto anche per gli altri. Lo sappiamo e non possiamo permetterci passi falsi”.