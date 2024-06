Cristante: “Non siamo riusciti a ripartire. Croazia forte, ma lo siamo anche noi”

Queste le parole ai microfoni della Rai di Bryan Cristante, calciatore che ha commentato la sconfitta contro la Spagna: “Sicuramente ci hanno messo sotto, hanno meritato la vittoria. Non siamo riusciti a ripartire, perché loro ci hanno tenuti bassi”.

Cristante: “Il risultato ha premiato la Spagna”

Quanta distanza c’è tra le due squadre?

“Hanno dimostrato di aver fatto una partita migliore, hanno dominato ma la Spagna è sempre così, ti mettono sotto col loro palleggio. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza per creare delle occasioni, dobbiamo essere bravi a coglierle. Stasera non lo siamo stati e il risultato ha premiato loro”.

Italia indietro sul piano della qualità del gioco?

“Giocando a calcio abbiamo più possibilità di fare bene, quando fanno girare bene la palla sei più stanco una volta che la riconquisti. Dobbiamo cercare qualche soluzione diversa dall’inizio, sappiamo che è ancora tutto aperto. Abbiamo un’altra partita contro una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Non ripartiamo da zero dopo questa sconfitta”.

Forse è mancata anche un po’ di grinta?

“Dovevamo fare qualcosa di più sotto tutti i punti di vista ma contro di loro non è facile, perché arrivi sempre in ritardo e ripartire diventa difficile. Analizzeremo questa partita, vogliamo passare il turno. Tutto è ancora nelle nostre mani. Siamo ancora in gioco, il calcio è così: si vince e si perde. C’è poco tempo per piangersi addosso, sicuramente è una brutta sconfitta ma siamo ancora in gioco. Tra quattro giorni si rigioca e vogliamo vincere”