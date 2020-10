Cristiano Ronaldo fa chiarezza

Il campione portoghese via instagram fa chiarezza, rispondendo cosi al Ministro Spadafora: “Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia – ha spiegato il portoghese replicando alle dichiarazioni di Spadafora -. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure”. “Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”