Cristiano Ronaldo chiarisce: “Rivalità con Messi finita. Non siamo amici ma…”

Intervenuto dal ritiro della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della sua rivalità con Leo Messi, nonostante il cambio di maglia.

Cristiano Ronaldo: “Ognuno fa la sua strada”

Queste le parole di Cr7 e riportate da Ansa: “La nostra rivalità già era, ma era un’ottima cosa. Ai tifosi piaceva, ma anche adesso chi è un mio estimatore non deve odiare Messi, e viceversa. Siamo due buoni, o molto buoni, calciatori. Abbiamo caratterizzato la storia del calcio, e continuiamo a farlo, siamo rispettati in tutto il mondo e questo è molto importante”.

E poi ancora: “Io faccio la mia strada, e lui la sua – dice ancora CR7 -, indipendentemente dal fatto che entrambi non giochiamo più in Europa. Da ciò che ho visto, Leo sta andando bene e anche io ho fatto buone cose ultimamente. Così continuiamo a essere giocatori, ma non continua la rivalità. Non è più così, e così che penso. Abbiamo condiviso i maggiori palcoscenici per 15 anni e abbiamo finito per essere non dico amici, perché non siamo mai andati a cena insieme, ma molto rispettosi uno dell’altro”.