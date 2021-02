Cristiano Ronaldo stufo della Juventus: ciclo finito per il portoghese

L’attaccante bianconero ha chiesto al suo agente di accelerare i tempi per trovare una nuova sistemazione

L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra essere giunta alla fine. Il rendimento dell’attaccante è in calo, il portoghese è anche scontento dell’andamento della squadra. L’eliminazione dalla Champions League a discapito del Porto potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione. Molto probabilmente anche la Juventus vuole liberarsi del portoghese; sia per avviare un nuovo progetto senza di lui e sia per monetizzare al più presto e al massimo delle possibilità considerando che la scadenza del contratto è fissata per il 2022.

Secondo quanto riferito da diarigol.com, Ronaldo ha chiesto al suo procuratore di trovargli una nuova sistemazione. Jorge Mendes quindi è chiamato a trovare una nuova squadra e con un progetto di livello, anticipando di un anno la fine della sua avventura in Italia. Con la Juventus CR7 ha vinto due volte il campionato e 2 Supercoppe. Il cinque volte Pallone D’Oro proverà a trascinare i bianconeri il più avanti possibile in Champions League, le ultime eliminazioni cocenti dalla coppa più importante in Europa sono un altro motivo di sconforto per il portoghese. Ronaldo è stanco anche delle critiche; era arrivato in Italia convinto che il club di Andrea Agnelli potesse garantirgli di restare ancora ai vertici del calcio mondiale. Al momento tutte le aspettative sono state deluse, il suo addio sembra certo