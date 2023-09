Croazia-Lettonia, probabili formazioni e dove vederla

La Croazia ospita la Lettonia

Match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: per il gruppo B, la Croazia ospita la Lettonia. Formazione di casa a quattro punti nel girone, dopo la vittoria contro la Turchia e il pareggio contro il Galles. Lettonia, ultima nel girone, è ferma a quota zero a seguito delle tre gare disputate. Il match, in programma questa sera alle ore 20.45 presso l’Al Rijeka Stadion di Fiume, sarà visibile su Sky Sport, Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic. All. Dalic

LETTONIA (4-2-3-1): Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Saveljevs, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis. All. Kazakevics