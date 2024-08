Crollo Roma (1-2), Gyasi e Colombo condannano i giallorossi all’Olimpico

Parte subito forte la prima Roma in casa di Daniele De Rossi della stagione 2024-25 grazie al tridente formato da Dovbyk,Soulè e Dybala, giocolieri abili con un’azione ad inventare calcio e mandare in porta qualsiasi attaccante. Clamorose però le due palle gol nei primi 10 minuti dell’Empoli, che con Fazzini e Gyasi potevano far male alla squadra giallorossa. L’empoli continua a creare e al 20′ spaventa ancora la Roma grazie ad una palla ghiotta in area ancora per Fazzini, che però colpisce solamente la traversa.

Roma-Empoli, giallorossi confusi e sfortunati. Tre i legni colpiti

Male la squadra di De Rossi che era partita però ottimamente nei primi 10 minuti di gara grazie a Dovbyk. Negli ultimi minuti del primo tempo si svegliano anche i giallorossi che vanno vicini al gol con un colpo di testa di Lorenzo Pellegrini, con il portiere dell’Empoli bravo però a respingere. Il primo tempo termina però con una clamorosa sorpresa perchè è proprio Gyasi, il più pericoloso dei suoi, a portare in vantaggio la squadra di Sullo.

La ripresa inizia subito con la Roma che attacca, vogliosa di riprendere la gara, con De Rossi che cambia Zalewski per Celik. I giallorossi ci provano nei primi minuti ma colpiscono però un doppio legno. Non è serata per la Roma però i giallorossi appaiono ancora non in condizione e senza idee e al 61′ arriva la mazzata finale perchè Paredes commente un fallo in area ed è calcio di rigore, che Colombo trasforma prontamente. Doccia fredda per i giallorossi, con De Rossi che cambia ancora, dentro Le Fèe,Baldanzi e Shomurodov. Ed è proprio l’ex Cagliari che all’80’ stacca di testa e dimezza lo svantaggio. Saranno ben sei i minuti di recupero per provare quantomeno a pareggiare i conti in casa giallorossa. Nel finale è ancora l’attaccante utzbeko a sfiorare la rete del 2-2 anche se non c’è più nulla da fare. Servirà ben altro domenica sera nella sfida contro la Juventus.

Roma-Empoli, il tabellino:

ROMA: Svilar M.(P), Celik Z. (dal 1′ st Zalewski N.), Mancini G., Ndicka E., Angelino, Cristante B. (dal 17′ st Le Fee E.), Paredes L. (dal 18′ st Baldanzi T.), Pellegrini Lo.(C), Dybala P., Soule M. (dal 32′ st Shomurodov E.), Dovbyk A.. A disposizione: Abraham T., Baldanzi T., Bove E., Buba Aboubacar, Costa J., Dahl S., El Shaarawy S., Le Fee E., Marin R.(P), Nardin F., Pisilli N., Ryan M.(P), Shomurodov E., Smalling C., Zalewski N. Allenatore: De Rossi D..

EMPOLI: Vasquez Llach D. S.(P), Walukiewicz S., Ismajli A.(C), Viti M., Gyasi E., Henderson L., Maleh Y. (dal 18′ st Haas N.), Pezzella G. (dal 18′ st Cacace L.), Fazzini J. (dal 43′ st Stojanovic P.), Solbakken O. (dal 13′ st Esposito Se.), Colombo L. (dal 43′ st Ekong E.). A disposizione: Brancolini F.(P), Cacace L., Ekong E., Esposito Se., Goglichidze S., Guarino G., Haas N., Marianucci L., Seghetti J.(P), Shpendi S., Stojanovic P. Allenatore: D’Aversa R..

Reti: al 35′ st Shomurodov E. (Roma) al 45′ pt Gyasi E. (Empoli) , al 16′ st Colombo L. (Empoli) .

Ammonizioni: al 26′ pt Maleh Y. (Empoli), al 13′ st Solbakken O. (Empoli), al 39′ st Cacace L. (Empoli).