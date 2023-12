Si apre la diciottesima giornata di Premier League: il Crystal Palace ospite il Brighton di De Zerbi al Selhurst Park, giovedì alle 21. Formazione di Roy Hodgson, quindicesima, arriva alla gara forte del pareggio ottenuto sul campo del Manchester City. Brighton, nono, è uscito sconfitto dalla trasferta dell’Emirates contro l’Arsenal. L’ultimo precedente a Londra, disputato a febbraio, è terminato 1-1. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Lerma, Richards, Hughes; Olise, Edouard, Ayew. All. Hodgson.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Milner; Groß, Gilmour; Adingra, Lallana, Mitoma; Joao Pedro. All. De Zerbi.