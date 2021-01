Da Liverpool una triste notizia: è morto Gerry Marsden , voce di You’ll Never Walk Alone

Il Liverpool perde colui che cantò fino a ieri l’inno ufficiale

Il 202 sembra non finire mai, ed anche questo inizio di 2021 ci regala pessime notizie. Giunge da Liverpool la triste notizia della scomparsa di Gerry Marsden, voce della celebre canzone You’ll never walk alone, inno sacro ad Anfield e non solo, cor intanato anche a Genova sponda rossoblu.

Gerry Marsden era nato a Toxteth, sobborgo di Liverpool il 24 settembre 1942, cantante divenuto famoso con i Gerry and The Pacemakers, in quanto la loro canzone You’ll Never Walk Alone fu scelta dai tifosi del Liverpool come inno del club, coro che ad ogni inizio di partita risuona ad Anfield road.

La canzone, in realtà fu scritta scritta dalla coppia statunitense Rodgers/Hammerstein per il musical del 1945 Carousel. Ebbe un successo negli Stati Uniti ma il boom arrivera’ qualche anno dopo, come detto in precedenza a Liverpool.