Dalla maratona a Miss Europa 2022, la storia di Loredana Semeraro

Loredana Semeraro, tra lo sport e la passerella: dalla maratona alla fascia di Miss Europa

Lo sport e la passerella sono le passioni di Loredana Semeraro, 56 anni, nata a Torino, insegnante di inglese e francese, modella e indossatrice. Ex maratoneta, con una medaglia di bronzo ai nazionali di maratona, medaglia d’oro ai nazionali di mezza maratona, una partecipazione alle Olimpiadi master di Torino nel 2013 e un secondo posto agli europei di corsa con le ciaspole, ed ex nuotatrice. Nella sua carriera da modella vanta diversi premi, di carattere nazionale e internazionale. Due le vittorie a Miss Piemonte, la prima nel 1986, con successivo sesto posto assoluto a Miss Italia a Salsomaggiore – che la porta, successivamente a sfilare per grandi brand, come Missioni e Intimo Armani – e una seconda nel 1990, anno in cui vince un altro concorso, “Un volto per il cinema”, che consente la partecipazione alla trasmissione “Il gioco delle coppie” in Mediaset. Il ritorno nei concorsi è nel 2019, dove conquista la fascia di “Miss Reginetta d’Italia Lady” e dà il via ad una serie di vittorie quali “La mamma più bella d’Italia“, nel 2021, “Modella più bella d’Italia” e “Modella più bella d’Europa“, titolo vinto in Spagna, entrambi risalenti al 2022, sino all’ultimo, “Miss Parade“, titolo assoluto over 30,40,50 e 60, nel 2023. Riguardo al titolo europeo, quello della Semeraro è l’unico caso in cui si vanta una vittoria nazionale e continentale nello stesso anno. Questa serie di vittorie hanno portato alla partecipazione ad una serie di trasmissioni televisioni come Guess my age, nel 2019, Ciao Darwin e Forum, nel 2024.