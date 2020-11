Damascelli: “Conte ha rotto con Vidal”

Vidal-Inter, è già finita? Secondo il giornalista Tony Damascelli Conte avrebbe rotto col cileno, si parla di cessione a gennaio

Secondo Tony Damascelli, intervistato da ‘Radio Radio’, il tecnico sta per entrare in rotta di collisione con Arturo Vidal. “Anche lui andrà via a gennaio come Eriksen e Nainggolan – spiega il giornalista – Ci sono dei contrasti. Conte lo ha voluto, ma non gli sono piaciuti certi errori in campo del cileno. A sua volta, il giocatore non ha gradito il modo di fare del tecnico”.