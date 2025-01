Danilo non dimentica gli anni in bianconero

L’ormai ex capitano della Juventus punge i dirigenti bianconeri

Danilo, addio amaro, il nuovo giocatore del Flamengo ormai ex capitano della Juventus punge ancora con dichiarazioni non troppo diplomatiche. Queste le parole del difensore alla presentazione con il nuovo club: “Sono stato fatto fuori per motivi non calcistici e mi ha ferito molto. – le parole riportate da calciomercato.com – Non faccio nomi, ma hanno smarrito la strada e l’identità”