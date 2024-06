Danimarca-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Inghilterra con il primo match point per gli ottavi di finale. Remake della semifinale dello scorso Europeo, che vide i Tre Leoni approdare in finale contro gli azzurri. Pochi dubbi per il CT inglese, Southgate. Difesa a quattro con Stones e Guehi centrali, sostenuti da Walker e Shaw sugli esterni. In mezzo al campo Rice, Gallagher e Bellingham. In avanti Saka e Foden ai lati della punta, Kane.

Danimarca-Inghilterra, le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; R. Kristensen, Kjaer, Andersen, Mahele; Jensen, Hojberg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind. CT. Hjulmand.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT. Southgate.