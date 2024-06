Danimarca-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria sulla Serbia gli inglesi tornano in campo per conquistare i tre punti e gli ottavi contro la Danimarca

A Francoforte si sfidano Danimarca e Inghilterra con gli uomini di Southgate che possono blindare il primo posto. I danesi non hanno mai vinto nei tre precedenti tra Europei e Mondiali (1N, 2P). Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay giovedì 20 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Danimarca-Inghilterra

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. All. Hjulmand

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Gomez; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate