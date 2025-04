Arsenal – Paris Saint-Germain, le probabili formazioni e dove vederla

Arsenal e Paris Saint-Germain si incontrano nella prima delle due semifinali di Champions League in programma questa settimana. Le due squadre in questione si erano già incontrate nella fase a girone unico di questa competizione e a spuntarla furono gli inglesi, all’Emirates Stadium, con le reti di Bukayo Saka e Gabriel Martinelli. Arteta si affida al suo classico 4-3-3, confermando Lewis-Skelly e Kiwior in difesa, mentre a centrocampo spazio a Rice, Partey e Odegaard; centro dell’attacco in mano a Mikel Merino, supportato da Martinelli e Saka. Nessuna sorpresa nemmeno per Luis Enrique. Il tecnico dei parigini dovrebbe dare fiducia a Doué nel tridente titolare accanto a Dembélé e Kvaratskhelia; centro della difesa affidato a Pacho e Beraldo, a centrocampo Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves titolari inamovibili. La partita, in programma martedì 29 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Sky; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Arsenal – Paris Saint-Germain, le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.