Laprova a trattenere Nuno Tavares . Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenze biancoceleste sarebbe intenzionata a incontrare l’, squadra proprietaria del cartellino, per concordare le basi del riscatto. I capitolini sono pronti a far scattare la clausola per la permanenza in biancoceleste, già attivata sulla base delle 50% di presenze durante la stagione.