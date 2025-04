I biancocelesti sono a un solo punto dal quarto posto, occupato dal Bologna, e vogliono continuare a sognare in grande. La squadra di Baroni ha tutte le carte in regola per arrivare a conquistare la qualificazione in Champions League. Attualmente c’è una corsa a 7 e da una giornata all’altra può cambiare tutto e anche le prospettive delle varie squadre. L’Atalanta ad esempio sembrava essere la squadra più in difficoltà solo poche settimane fa ma la vittoria contro il Bologna ha interrotto il momento no e rimesso i nerazzurri in posizione di vantaggio mentre la Juventus, che sembrava in grande slancio adesso rischia concretamente.

A cinque giornate dalla fine del campionato la Lazio è sesta con 59 punti, gli stessi che ha la Juventus al quinto posto, mentre il Bologna è quarto con un solo punto in più. Lazio e Juventus sono nel limbo; la squadra di Baroni si è rilanciata in campionato mentre i bianconeri dopo la risalita con Tudor si sono fermati improvvisamente. Al momento il trend è favorevole al Bologna ma Juventus e Lazio sono appena dietro. Tutti in corsa.