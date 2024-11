Darmian spera: “Mi piacerebbe chiudere la carriera all’Inter. E vorrei fare il dirigente”

Il terzino ex Parma e Manchester parla del suo futuro in maglia nerazzurra

Intervenuto a “Cronache di Spogliatoio”, Matteo Darmian, esterno dell’Inter, ha parlato del suo futuro in maglia nerazzurra e non solo. “Mi piacerebbe chiudere la carriera nell’Inter. Mi rendo conto che ormai non manca tantissimo. Sicuramente mi farebbe molto piacere, io cercherò di dare sempre il massimo e tutto me stesso”.

Darmian: “Non manca tanto al mio ritiro ma…”

E su una possibile carriera da dirigente ha risposto così: “Non so ancora cosa farò, ma la figura del dirigente mi attira. Mi piacerebbe rimanere all’interno del mondo del calcio, so per certo che per adesso non vorrei fare l’allenatore. Mi affascina il mondo dirigenziale, non avendone mai fatto parte. Mi piacerebbe capire le varie dinamiche, farò i vari corsi che ti danno qualcosa in più e sono importanti, poi vedremo le opportunità che mi riserverà questo percorso”.