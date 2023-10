Davide Moscardelli torna in campo a 43 anni!

Davide Moscardelli tona in campo

Davide Moscardelli a 43 anni suonati torna in campo, l’ex Pisa, Arezzo, Bologna, Chievo e Lecce tra le altre ha accettato la proposta della Red Lock squadra che partecipa al campionato Goa7, calcio a sette.

Questo il comunicato ufficiale della Redlock:

Moscardelli è un calciatore esperto con una lunga carriera nel calcio professionistico italiano. La sua esperienza può essere un valore inestimabile per la squadra, aiutando i giocatori più giovani a sviluppare le loro abilità e a comprendere meglio il gioco. È stato un vero bomber di razza in tutte le massime categorie italiane, recentemente ha avuto modo di dominare anche nel calcio a 8, nella Totti Wheese. Davide è anche esempio di umiltà, perseverando grande impegno nella cura dei giovanissimi talenti del calcio, formandoli in prima linea!!

Moscardelli negli scorsi anni ha comunque giocato alcune partite, anche di beneficenza con Totti il suo idolo, essendo il Mosca da sempre un tifoso giallorosso.