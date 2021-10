A seguito di quanto accaduto a Dayane Mello al reality “La Fazenda”, Le Iene volano in Brasile per avere informazioni.

Cosa è successo a Dayane Mello

La modella brasiliana, concorrente del reality “La Fazenda”, è al centro dei riflettori negli ultimi giorni per quello che le è successo. Si tratta ormai di un caso mediatico tanto in Italia quanto in Brasile.

Dayane è stata avvicinata da Nego Do Borel, un altro concorrente, e molestata in diretta televisiva.

L’indignazione generale ha avuto come risultato che la produzione del programma decidesse di espellere il rapper, che ha però dichiarato di voler intentare una battaglia legale.

Le Iene fanno luce sulla vicenda

Le Iene annunciano con un post su Instagram di essere in Brasile per cercare di fare luce sulla questione.

Roberta Rei ha parlato nel video pubblicato dichiarando di trovarsi in Brasile per poter chiarire quanto sta succedendo e per accertarsi delle condizioni di Dayane.

“Abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere, quindi proviamo così” ha detto la Iena.

“Vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è consapevole di quanto accaduto. Siamo disposti a tutto pur di parlarle, qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei”