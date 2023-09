De Ligt cerca squadra, ormai riserva di lusso al Bayern Monaco

Kim manda in panchina De Ligt, l’olandese pronto a dire addio

Momento delicato per De Ligt al Bayern Monaco, l’ex Juve ormai riserva di lusso nel club bavarese. L’arrivo di Kim dal Napoli ha cambiato le gerarchie nella formazione tedesca. Dichiarazioni che bruciano quelle dell’ex Ajax riportate da tuttosport: “Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”, ha detto il difensore. In Italia qualcuno spera in un clamoroso ritorno alla Juventus, ipotesi al momento difficile.