De Rossi? Non chiamatelo traghettatore… | Pioli e Thiago Motta le alternative

La Roma riparte da Daniele De Rossi, l’ex centrocampista dei giallorossi il dopo Mourinho. Per molti un semplice traghettatore, un contratto di soli sei mesi che non deve però trarre in inganno. De Rossi ha accettato con entusiasmo di prendere il posto di Mourinho, con la consapevolezza di poter risollevare la squadra e ottenere risultati positivi. Nella testa del nuovo tecnico la volontà di far bene, e di conquistare sul campo la conferma. Un errore chiamarlo traghettarore.

De Rossi presente e futuro della Roma?

Già oggi si parla di possibili scelte per il futuro, con Thiago Motta e addirittura l’ex biancoceleste Pioli come possibili scelte per il futuro, giusto che il club programmi il futuro, ma etichettare l’attuale allenatore come ‘traghettatore’ sarebbe un errore. La Roma ha bisogno di entusiasmo, di ‘romanità’ e… di risultati. Il sogno quarto posto sembra irragiungibile, De Rossi darà certamente il massimo con un obiettivo, rappresentatare presente e futuro della ‘sua’ Roma. La parola passa al campo.