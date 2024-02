De Rossi porta a cena tutta la squadra | Ecco come l’allenatore ha ricompattato l’ambiente

Sono bastate appena poche settimane a Daniele De Rossi, nuovo tecnico giallorosso, per ricompattare un ambiente spento e triste dopo l’addio dato a Josè Mourinho. Se ne sono dette tante anche sui giocatori, da Smalling fino a Spinazzola e Renato Sanches anche se De Rossi ha convinto anche loro con i due che torneranno ad allenarsi nelle prossime settimane.

De Rossi ha riacceso la Roma | Ecco come

E proprio l’allenatore della Roma ha deciso di portare a cena tutto il gruppo giallorosso in un noto locale di Ostia per cercare di compattare l’ambiente in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari proprio perchè il mister ha capito che questa sarà un mese decisivo per le sorti giallorosse.