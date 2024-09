De Winter riagguanta la Roma (1-1) | Altro pareggio per la squadra di De Rossi

Quella del Ferraris si sapeva che non fosse una gara semplice per la Roma, per tanti motivi. Formazione del tutto inedita per la squadra di De Rossi, che rilancia la difesa a 3 con Angelino dietro e con Saelemaekers ed El Shaarawy sulle fasce. Lo abbiamo detto, partita complicata per i giallorossi, che però interpretano bene i primi 45′ grazie alle buona prova di Konè, Pisilli, Saelemekers(che uscirà per infortunio) e Dovbyk. Ed è proprio l’attaccante ucraino a portare la Roma in vantaggio al 38′ dopo un batti e ribatti in area con l’ucraino che deve solamente battere il portiere avversario.

Il primo tempo termina così con la squadra di De Rossi(espulso nel finale) in vantaggio. Tanti i cambi nella ripresa, soprattutto per il Genoa, che deve accelerare se vuole recuperare la gara. La Roma gioca di rimessa e ancora con l’ucraino sfiora la rete del raddoppio. Il Grifone ci prova in tutti i modi con Gilardino rivoluzionando l’attacco e nel finale pareggia i conti al 96′ con De Winter, bravo a fulminare Ndicka di testa e ad agguantare un punto ormai insperato.

Genoa-Roma, il tabellino:

GENOA: Gollini; Vogliacco (46′ Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (79’Bohinen), Thorsby (46’Malinovskyi), Martin; Ekuban (79’Ekhator), Pinamonti.

A disp.: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Ahanor,, Accornero, Masini,.

All.: Gilardino.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Saelemaekers (49′ Hermoso), Pisilli (61′ Pellegrini), Cristante, Koné, El Shaarawy (61′ Celik); Dybala (61′ Baldanzi), Dovbyk (80′ Shomurodov).

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangaré, Paredes, Soulé.

All.: De Rossi.

Arbitro: Giua. Assistenti: Cecconi-Zingarelli. IV Uomo: Massimi. VAR: Gariglio. AVAR: Di Paolo.

Reti: 37′ Dovbyk, 95′ De Winter