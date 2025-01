Derby Inter – Milan: La Supercoppa Italiana 2024 si assegna il 6 Gennaio

Il 6 gennaio 2024, il derby di Milano torna in scena con la finale di Supercoppa Italiana. Scopri come le due squadre si preparano a sfidarsi per il primo trofeo stagionale

Il 6 gennaio 2024, il calcio italiano vivrà una delle sfide più attese della stagione: il derby di Milano, che vedrà l’Inter affrontare il Milan per la finale della Supercoppa Italiana. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per il primo trofeo dell’anno, in una partita che si preannuncia spettacolare. Ma come arrivano le due squadre a questa sfida decisiva? Quali sono le ultime notizie sulle formazioni? Di seguito le probabili formazioni di Inzaghi e Conceicao.

Le probabili formazioni di Inter – Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan. E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. Allenatore: Sergio Conceicao