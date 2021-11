Derby Milan-Inter, le formazioni

Derby Milan-Inter, le probabili formazioni

Oggi in programma il derby Milan-Inter, la stracittadina col sapore di scudetto. I rossoneri di Pioli cercano la vittoria per confermarsi squadra da scudetto e mandare allo stesso tempo i cugini nerazzurri a -10. Di fronte i nerazzurri di Inzaghi a caccia della vittoria in campionato, per riaprire la corsa al titolo e fermare la cavalcata vincente dei rossoneri. Una sfida che mai come questa volta vale doppio.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 28 Tomori, 2 Calabria ; 79 Kessié, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic. (96 Jungdal, 83 Mirante, 13 A.Romagnoli, 14 Conti, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 27 Maldini, 33 Krunic, 5 Ballo Touré, 25 Florenzi, 41 Bakayoko, 7 Castillejo, 9 Giroud). All.: Pioli. Squalificati: Theo Hernandez Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maignan, Messias, Castillejo, Plizzari, Rebic.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic, 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio). All.: Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Eriksen.

Arbitro: Doveri di Roma