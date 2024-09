Di Biagio applaude Frattesi: “Può giocare in qualsiasi top club europeo. L’Inter è forte”

Intervistato a Radio Serie A, l’ex calciatore e ora ct dell’Under 21 in Arabia, Luigi Di Biagio è tornato a parlare del campionato italiano sottolineando le prestazioni di Frattesi. “Frattesi è un giocatore che per voglia e potenza può giocare in qualsiasi squadra europea”.

Di Biagio: “Frattesi attacca bene la porta”

E poi ancora: “L’Inter è forte e può permettersi di lasciarlo in panchina ogni tanto. Il suo ruolo ideale è da interno di centrocampo che si inserisce da dietro e attacca la porta, ha bisogno di spazio per gli inserimenti” ha detto l’ex calciatore di Inter e Roma.