Di Gregorio dal ritiro della Nazionale: “Ringrazio l’Inter per avermi cresciuto, ora sono felice alla Juventus”

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus convocato da Luciano Spalletti per le gare di Nations League contro Belgio e Israele ha parlato ai microfoni di RaiSport dal ritiro di Coverciano.

Ha esordito parlando della soddisfazione per aver raggiunto un traguardo come la Nazionale italiana a 27 anni: “Ho sempre detto che il gruppo portieri italiani è pazzesco, sono veramente contentissimo per questa prima convocazione, non vedo l’ora di essere d’aiuto, di mettermi a disposizione del mister e della squadra. Sono partito in C a 19 anni, ho fatto due anni in questa categoria, poi tre in B, ho vissuto anni splendidi a Monza con la promozione in A, poi è arrivata la Juventus. Qualcuno ha creduto in me più di me, direi che il mio è stato un continuo percorso di crescita, il voler dimostrare sempre di poter andare allo step successivo”.

Poi su Maldini: “Daniel ha qualità importanti ed è un ragazzo serio”

A Coverciano ha riabbracciato Daniel Maldini: “Sono molto contento per Daniel, lui ha qualità importanti, è un ragazzo serio che si impegna, sono contento e spero che per lui sia la prima di tante chiamate. Spero che si ripeta una settimana come questa e che poi arriverò al Mondiale. Sono contento, perché sono stato qui 10 anni fa in Under 17, ora mi ritrovo qui, consapevole che in tutti questi anni ho avuto un aiuto fondamentale da parte della mia famiglia, ecco perché ogni cosa bella che mi succede la dedico a loro e a mio papà. In me c’è tanta felicità e tanto orgoglio, vivo un qualcosa che ho desiderato per molto tempo, la convocazione è stata una gioia immensa”.

Di Gregorio: “L’Inter mi è stata vicina nei momenti difficili, ma ora alla Juventus sono felice e voglio godermi la Nazionale”