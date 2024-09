Di Marzio svela: “Sarri, De Zerbi e Allegri valutati dal Milan ma mai contattati” | Tutti i dettagli

Giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è tornato a parlare della scelta del Milan di prendere Paulo Fonseca sulla panchina rossonera: “Sono stati fatti tanti nomi, anche se, nel processo interno, i nomi erano Lopetegui e Fonseca. Il primo era Lopetegui, poi per tutta una serie di motivazioni, tra cui la reazione negativa della tifoseria social, anche se dire che sia stato per questo motivo che il Milan ha detto no a Lopetegui…”.

Di Marzio: “Il primo nome era Lopetegui ma…”

Ti interrompo: erano disponibili Allegri, Sarri, De Zerbi, Tuchel…

“Sono stati valutati, ma mai contattati. Nessuno di questi ha mai parlato col Milan o il Milan gli ha presentato il progetto”.