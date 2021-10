Digital Revolution, nuovi format sostenibili al servizio del calcio italiano

Sotto il segno del digital marketing. Ai tempi della rivoluzione digitale sta crescendo a dismisura il numero di format digitali al servizio del calcio nostrano. Un modello innovativo e universalmente valido, ossia una leva strategica in perfetta sintonia con le nuove esperienze immersive e tendenze digitali, può essere rappresentato dalla Dacia Arena di Udine (la “Casa delle famiglie di Udine e dintorni”), giudicato dagli addetti lavori anche come potenziale modello ideale ad esempio per i giochi elettronici competitivi. Il club Udinese Calcio (che negli anni, sempre in un’ottica di marketing, ha saputo consolidarsi brand ambassador per la regione Friuli Venezia Giulia) è riuscito a custodire in tempi non remoti un sistema di talent scouting applicabile al fenomeno eSports, dando vita ad una ricca community del gaming e realizzando nel contempo un investimento unico a livello nazionale ovvero acquisendo lo stadio e rendendolo multifunzionale. Tra le mission fondamentali del progetto Udinese Calcio la costruzione di percorsi immersivi di coinvolgimento e l’ottimizzazione dell’immagine del club, della logica di loyalty, data acquisition e fan monetization.

La Dacia Arena coniuga sapientemente i concetti di business-center e spazio di aggregazione, riuscendo ad ospitare ogni anno centinaia di concerti (es. Vasco Rossi e Ligabue), eventi di intrattenimento, e summit aziendali, senza dimenticare le attività commerciali connesse e la ludoteca per bambini, dentro la quale vengono organizzati party e fatti divertire i bimbi nel match-day. In termini eSports la chiave del modello Udinese Calcio ruota intorno alla club-house ‘Dacia Arena”, capace di attirare l’attenzione dei principali player italiani e internazionali, identificando una appassionata community di gamers (brand Udy) e consolidando la posizione strategica nella zona dell’Alpe Adria (Italia, Slovenia e Austria). Il team friulano targato Udinese in ambito Virtual Sports è stato inaugurato nei primi mesi dell’annata 2020 sotto il nome di Udinese eSports eAcademy. Un’accademia che si è posta sin dalle sue radici la mission di selezionare i più forti player partecipanti alla prima stagione della eSerieA. Rilevanti sponsor hanno aderito al progetto virtuale dell’Udinese (tra questi il blasonato D-Link) il cui team ha preso parte alla prima edizione della eSerie A Tim 2020/2021 con ben 5 rappresentanti (2 per il videogame Fifa e 3 per Pro Evolution Soccer).

Ma quali sono le politiche digital ovvero le strategie digitali dell’Udinese Calcio? Un’accademia molto ambiziosa, quella bianconera, che ha puntato sin da subito alla creazione di una vera e propria gaming house alla Dacia Arena: una location d’eccellenza in cui è possibile sfidarsi a colpi di videogame, usufruendo dei migliori servizi e prototipi di prodotto in circolazione. L’Udinese Calcio dispone anche di canali digitali utili per seguire in tempo reale le performance dei player e dei vari tornei: tutte le esibizioni e i campionati ufficiali griffati Udinese possono essere seguiti sul canale Twitch Tv Udinese eSports, con tanto di apposito format ‘Esports Arena” by Udinese Tv. Uno speciale che ha debuttato nell’annata 2020 (nel 2021 è partita la seconda stagione sportiva) e va in onda ogni venerdì su Udinese TV (canale 110 in Friuli e in Veneto) e in streaming a livello internazionale. Insomma, un autentico asset di sviluppo per l’Udinese, sia in termini di ampliamento della fanbase che in ambito commerciale e di redditività del progetto. Non solo eSports. Il brand Udinese Calcio continua a far sul serio e lo ha dimostrato anche negli ultimi mesi, grazie al proficuo supporto del management della comunicazione bianconera. L’Udinese è infatti sbarcata in nuovi canali digitali ovvero Douyin e Weibo, il tutto in un’ottica integrata di International Business Strategy. Dopo aver abbattuto il muro dei 15 milioni di follower sui diversi canali social (a pochi giorni dal lancio del nuovo profilo Tik Tok), il brand Udinese Calcio è riuscito ad approdare con idee, efficacia e lungimiranza nel continente Asiatico, esattamente in Cina, inaugurando un proprio account su Douvin e Weibo, celebri canali social nazionali, e puntando su testimonial del calibro di Okaka impegnato nell’interazione con i tifosi appartenenti al territorio cinese. Ciò rappresenta a tutti gli effetti un veicolo di promozione della Dacia Arena e della regione Friuli quale eccellente meta turistica, sfruttando altresì innovative opportunità di business, comunicazione e marketing per i vari partner del club Udinese.

Non soltanto Udinese. Tra gli altri anche il Milan sta facendo sul serio dal punto di vista del digital marketing. Si chiamerà “From Milan to Many: Watch Parties“, il nuovo format rossonero di evento ideato per la tifoseria internazionale del Milan. Tale format vedrà il club rossonero organizzare degli eventi ad hoc di socializzazione in giro per il mondo, consentendo ai tifosi locali di assistere ad una partita dei rossoneri in una location unica ed esclusiva al fianco di una leggendo del pianeta Milan. Un’esperienza sensoriale a tutto tondo tutta da scoprire: si parte subito con le cornici mozzafiato di Expo 2020 Dubai e di The Club 40/40 di Jay-Z a NewYorkCity. I match da seguire nei prossimi giorni saranno Milan-Porto e Milan-Inter. Come dire, distanze azzerate e pura esaltazione del concetto di fan engagement.