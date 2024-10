Dimarco: “Il calcio è fatto di episodi. C’è lo spirito giusto per fare grandi cose”

Nel post-partita è intervenuto ai microfoni della Rai Federico Dimarco ha analizzato il pareggio in casa col Belgio. Di seguito le parole riportate da TMW.

Le parole di Dimarco

Occasione persa?

“Il calcio è così, si vive di episodi. Siamo stati sfortunati su quell’episodio, difendere 60 minuti contro il Belgio non era facile e ci teniamo il pareggio che è un risultato importante”.

Sono arrivate delle risposte?

“Abbiamo fatto una grande partita, fino all’espulsione ma anche dopo. Ho visto disponibilità da parte di tutti, questo è lo spirito che ci deve portare avanti”.

Stessa formazione di Parigi: bel segnale di continuità?

“Penso che sia una cosa che faccia bene, in tanti non giochiamo insieme. E’ bene conoscersi, siamo contenti di come stiamo lavorando e cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister”.

Il tuo lancio s’ispira a Calhanoglu?

“No, in Champions due anni fa ne ho fatto uno simile. Non faccio paragoni con nessuno”.

La Nazionale si trova a memoria.

“Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo. Cerchiamo di muoverci sempre nel modo giusto per creare spazio al compagno e si è visto, sia oggi che nelle due gare precedenti”.

18 tocchi nell’azione del primo gol.

“Il mister ci chiede delle cose, cerchiamo di metterle in campo e nel primo tempo si è visto. Dobbiamo continuare così”.