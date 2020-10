Dinamo Kiev-Juve, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Paulo Dybala, Pirlo prenderà la decisione finale nella riunione tecnica del pomeriggio.

Paulo Dybala ancora in dubbio ma i primi segnali portano in direzione: Alvaro Morata affiancato da Dejan Kulusevski, passato in vantaggio nel balottaggio con il 10 argentino. Molto Probabilmente Dybala entrerà come sostituto nella ripresa contro la Dynamo Kiev

Alle spalle di Morata e Kulusevski, nel 3-4-1-2 bianconero agirà come sempre Aaron Ramsey. Mancherà sicuramente Cristiano Ronaldo, con Chiesa e Cuadrado si divideranno le fasce, con Bentancure uno tra Rabiot e Arthur in mezzo.

PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot (Arthur); Ramsey; Kulusevski, Morata