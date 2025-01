Dinamo Zagabria – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri con in mano il proprio destino. La trasferta croata, contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, potrebbe valere il pass per gli ottavi di finale per la formazione di Conceição. L’ultimo precedente in Champions League nella capitale croata, risalente al 25 ottobre 2022, è terminato 0-4 in favore del club meneghino. La sfida, in programma questa sera alle 21, sarà visibile su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Dinamo Zagabria – Milan, le probabili formazioni:

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.