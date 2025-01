Verso Dinamo Zagabria-Milan: Terracciano più di Tomori come terzino destro

Il Milan reduce da una vittoria tanto sofferta quanto importante in campionato contro il Parma, si giocherà il pass per il passaggio diretto agli ottavi di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. Per il club rossonero si tratta di un match fondamentale sia per il blasone europeo, sia per le casse della società.

Coincecao schiera la formazione tipo

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico rossonero dovrebbe schierare l’11 più competitivo possibile , con l’unica eccezione sulla fascia destra, poiché con Emerson Royale infortunato, Calabria squalificato e Walker non in lista, la scelta dovrebbe ricadere su Filippo Terracciano, attualmente favorito su Tomori(che sarebbe adattato).