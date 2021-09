Juventus-Milan (1-1): gol di Morata e Rebic

Juventus-Milan – Risultato in tempo reale –

Cronaca

90+4′ Finisce qui la gara. Juventus-Milan 1-1.

90+3′ Entra Daniel Maldini, esce Brahim Diaz

90+2′ Punizione per la Juve

90‘ Saranno 3 i minuti di recupero

88‘ Bianconeri al tiro con Rabiot, nulla di fatto

87‘ Kalulu vicino al gol, grande parata di Szczesny

86′ Occasione Juve con Kean

85‘ Rebic ci riprova, palla alta.

STATISTICHE: Possesso palla 60%-40% per il Milan. Per i tiri in porta in questo secondo tempo 2-2

82‘ Ci prova Kean, palla fuori di poco

79‘ Kulusevski sostituisce Dybala

74′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Rebic pareggia i conti

72‘ Allegri inserisce Chiesa, out Cuadrado

70‘ Gran tiro di Leao, palla alta di pochissimo

69‘ Inserimento e tiro di Dybala, Maignan para

68‘ Rabiot prova a far filtrare la palla

66‘ Primi due cartellini gialli del match: Tonali e Dybala

65‘ Anche Allegri manda forze fresche in mezzo al campo, Kean sostituisce Morata

64‘ Pioli fa un doppio cambio: Florenzi per Saelemakers e Bennacer al posto di Kessié

62‘ Ottimo inserimento di Brahim Diaz, cross intercettato

60‘ Tentativo di Theo Hernandez, palla sopra la traversa

56‘ Morata e Dybala verso la porta, Romagnoli ferma tutto

54‘ Cross di Kalulu, Szczesny blocca tutto, prende la palla prima di tutti

52‘ Tomori dalla distanza, palla sopra la traversa

50‘ Gran tiro di Rabiot. Fuori di poco

48‘ Leao prova ad accelerare sulla destra, bravo Cuadrado ad intercettarlo

I due allenatori non effettuano nessuna modifica, stessi giocatori in campo del primo tempo

47‘ Subito la Juve con Alex Sandro, la difesa allontana la palla

46‘ Inizia il secondo tempo all’Allianz Stadium. Palla al Milan

45+2′ Finisce qui il primo tempo. Juventus-Milan 1-0, gol di Alvaro Morata al 4′

45+1‘ Inizia il primo dei due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo

45‘ Il Milan non arresta i tentativi al gol, Rebic su cross di Leao, il portiere polacco blocca

44‘ Botta e risposta, ci prova Tonali, grande gara del giovane rossonero, palla a lato

43‘ Rebic in area juventina, tiro respinto dalla difesa

41‘ Punizione Juve, batte Dybala. Milan spazza via

STATISTICHE: Milan e Juve, arrivate al 40′ hanno eseguito 4 tiri a testa; tiri in porta 3-1 per i bianconeri

40‘ Morata sotto porta, tiro sbagliato

38‘ Romagnoli in scivolata ferma Cuadrado

STATISTICHE: A pochi minuti dalla fine del primo tempo, possesso palla a parità per Juve-Milan 50%-50%

36‘ Problema muscolare per il danese: viene sostituito da Kalulu

35‘ Problemi per Kjaer

33′Angolo per la Juve, ma il Milan prende palla e si porta in avanti

32‘ Rabiot prova ad inserirsi nell’area rossonera, i difensori sono attenti

31′ Ci prova Diaz, Bonucci blocca bene il giocatore rossonero

29‘ Tonali senza freni, Szczesny blocca la palla

27‘ Tiro di Bonucci sotto porta, conclusione da dimenticare per il difensore

25‘ Punizione a limite della Juventus. Fallo di Saelemakers su Dybala

24‘ La punizione viene battuta da Tonali, la difesa respinge

23‘ Bentancur commette fallo su Tonali, Doveri fischia

22‘ Risposta della Juve con Morata, Kjaer blocca lo spagnolo

21‘ Romagnoli dalla distanza. Il portiere della Juve blocca senza problemi

18′ Bonucci prova ad approfittare del calcio d’angolo battuto da Dybala

17‘ Ancora la Juventus. Passaggio di Alex Sandro, tiro di Morata. Maignan devia in angolo

16‘ Pressing bianconero, Rabiot ci prova

14‘ Che ritmi all’Allianz Stadium. Le due squadre non mollano la palla

12‘ Angolo per la Juve battuto da Dybala. Nulla di fatto

10‘ Morata in gran forma, fermato verso la porta da Kjaer

9‘ I rossoneri non risentono del gol e partono in forte pressing

7‘ Ci prova Brahim Diaz, palla a lato

5‘ Rabiot mostra qualche difficoltà

4′ GOOOOOOOOL! Morata porta in vantaggio la Juve. Un contropiede in solitaria, arriva davanti a Maignan e non sbaglia

3′ Tonali ci prova dalla distanza, preso un difensore

1′ Doveri fischia l’inizio del match: si parte all’Allianz Stadium

Squadre in campo

Juve-Milan è il big match della 4ª giornata del campionato di Serie A. Un grande classico del torneo che vedrà di fronte due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma completamente opposto. La Vecchia Signora guidata da Allegri, dopo tre giornate, ha accumulato appena 1 punto (2-2 contro l’Udinese) e due sconfitte (Empoli e Napoli).

Il Milan di Pioli, dopo aver battuto per 1-0 la Sampdoria all’esordio, hanno superato anche il Cagliari (4-1) e la Lazio (2-0), pertanto vogliono continuare a vincere per tornare in vetta alla classifica.

Juventus-Milan, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.