DIRETTA – Sorteggi Champions League: il calendario delle italiane

In una Champions League tutta nuova, si presentano Milan, Inter, Juventus, Atalanta(vincitrice dell’Europa League) e Bologna. Toccherà quindi alle squadre italiane “difendere” la patria in una competizione a girone unico dove ogni squadra sfiderà 8 rivali e che partirà il 17 settembre per chiudere all’ottava giornata il 29 gennaio 2025.

Le date della fase a gironi:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Sorteggi Champions Inter:

L’Inter giocherà contro RB Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa, mentre Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga in trasferta.

Sorteggi Champions Atalanta:

Oltre a Real (fuori) e Barça (casa), sorteggiate anche le altre avversarie dell’Atalanta: Arsenal (casa) Shakthar (fuori) , Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa), Stoccarda (fuori)

Sorteggi Champions Milan:

Liverpool, Real Madrid, Brugge, Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava

Sorteggi Champions Juventus:

Man City, Lipsia, Benfica, Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa

Sorteggi Champions Bologna:

Borussia Dortmund (casa), Liverpool (trasferta), Shakhtar Donetsk (casa), Benfica (trasferta), Lille (casa), Sporting Lisbona (trasferta), Monaco (casa), Aston Villa (trasferta).