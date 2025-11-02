Disastro Fiorentina, col Lecce sesta sconfitta in dieci partite (0-1). 2-2 tra Torino e Pisa

Finisce ancora male per la Fiorentina che in casa col Lecce perde di misura 0-1 e trova la sesta sconfitta in queste prime dieci giornate di Serie A. A condannare i toscani e probabilmente il destino di Pioli sulla panchina viola è il gol di Berisha al 23′ che consente a Di Francesco di respirare e lavorare un po’ più serenamente. Torino e Pisa invece si dividono la posta in palio con gli uomini di Gilardino che si sono trovati sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo ma sul finire del primo tempo la riprendono i granata con i gol di Simeone e Adams.