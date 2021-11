Donnarumma, parole di fuoco sul PSG

Donnarumma si è già pentito?

Parole di fuoco quelle rilasciate da Gigio Donnarumma ai microfoni di TNT Sports della rivalità. Il portiere ex Milan ha parlato della rivalità con Navas e dal ruolo di riserva che attualmente ricopre al Paris Saint Germain. Sulla rivalità con Navas: “Non ha effetto sulle mie prestazioni, però mi ‘disturba’. Non è facile perché ero abituato a giocare sempre dall’inizio e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma sono sicuro che la situazione si risolverà”. Donnarumma probabilmente non si aspettava di vivere un anno da comprimario con la maglia del PSG, a Parigi sognava di vivere una stagione da protagonsita al fianco di campioni del calibro di Messi e Neymar, la realtà dice invece altro.

LEGGI ANCHE

Vlahovic, futuro in serie A?

Donnarumma vive un momento che probabilmente non si aspettava al momento della scelta di dire addio al Milan, da titolarissimo osannato dalla tifoseria alla separazione burrascosa per dire sì al PSG, fino ad oggi con le parole non certo dolci da parte del numero 1 napoletano. Donnarumma si è già pentito della scelta? Questo sembra dalle parole dell’ex rossonero, il portiere spera di ‘vincere’ la rivalità con Navas e diventare il titolare indiscusso dei francesi, se così non fosse non è escluso un addio anticipato per far magari ritorno in Italia, magari alla Juventus.