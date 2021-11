Vlahovic, futuro ancora in Italia per il bomber viola | Le novità

La strategia della Juve per arrivare al bomber della Fiorentina, i bianconeri non mollano la presa

Il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora in Italia

Il bomber della viola Vlahovic destinato a dire addio alla Fiorentina, su di lui i top club inglesi pronti a fare follie per l’attaccante. Sul giovane bomber anche la Juventus, più defilate Inter e Milan. I bianconeri non mollano la presa, nonostante la trattativa risulti più che difficile la Juve non cede e studia nuove strade per accontentare il club gigliato strappando Vlahovic alla concorrenza.

Idea, vendere e fare cassa da reinvestire proprio per il bomber della Fiorentina, Kulusevski nelle ultime ore accostato a Tottenham e Arsenal, club pronti a mettere sul piatto una cifra importante per il centrocampista ex Parma. In uscita anche Ramsey e l’americano McKennie, soprattutto lo statunitense ha mercato e rappresenta un altro nome che la Juve sarebbe disposta a sacrificare proprio per arrivare all’attaccante. Trattativa in evoluzione, la Juve prepara il colpo (decisivo?).