Donnarumma tradito dal Milan? | La verità del portiere

Gigio Donnarumma scaricato dal Milan?

A qualche mese dall’addio il portiere del PSG, ex Milan, Gigio Donnarumma torna a parlare del passaggio ai francesi. Il calciatore fa chiarezza e lascia intendere di esser stato ‘scaricato’ dai rossoneri e di non esser stato lui a voler andar via.

Le parole di Donnarumma riportate da calciomercato.com: “Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan. Al Milan sono cresciuto come uomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto per me. Anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene. A Milano mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sa come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo in sintesi che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così”. La verità? Sicuramente una cessione dolorosa al termine di un tira e molla a volte stucchevole, il passato dice Milan, il presente PSG. La verità ormai è indifferente.